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Образование

Основное образование:

  • Московский Социально-Педагогический Институт

    диплом педагога-психолога

  • Московский Педагогический Государственный Университет

    диплом психолога-консультанта, преподавателя психологии

Дополнительное образование:

  • Институт Психотерапии и Клинической Психологии

    свидетельство о прохождении повышения квалификации по теории и практике Символдрамы, Кататимно-Имагинативной Психотерапии

  • Московский Центр Монтессори

    сертификат о прослушивании курса

  • Инструкторский курс по методу Сильва у Международного директора по подготовке Инструкторов в "Silva International Inc" Кена Коссиа (США)

    сертификат Инструктора метода Сильва

 

Метод Сильва
О методе Сильва
Что такое метод Сильва?
Метод Сильва. Расписание семинаров, тренингов в Москве
Содержание семинара
"Живи в ритме Сильва"
Содержание семинара
"Развитие интуиции"
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