Образование
Основное образование:
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Московский Социально-Педагогический Институт
диплом педагога-психолога
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Московский Педагогический Государственный Университет
диплом психолога-консультанта, преподавателя психологии
Дополнительное образование:
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Институт Психотерапии и Клинической Психологии
свидетельство о прохождении повышения квалификации по теории и практике Символдрамы, Кататимно-Имагинативной Психотерапии
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Московский Центр Монтессори
сертификат о прослушивании курса
- Инструкторский курс по методу Сильва у Международного директора по подготовке Инструкторов в "Silva International Inc" Кена Коссиа (США)
сертификат Инструктора метода Сильва
Метод Сильва